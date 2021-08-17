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Karabiga açıklarında sürüklenen motoryat kurtarıldı
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla kurtarıldı.
Asayiş 17.08.2021, 15:27
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait botla kurtarıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi Aksaz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 12 metre boyundaki motoryat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘KEGM-9’ botuyla yedeklenerek Karabiga Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.