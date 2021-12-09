Karabağ’da mayın patlaması: 2 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’daki Şuşa kentine bağlı Daşaltı köyünde 2 sivilin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da yer alan Şuşa ilinin sınırlarında mayın patlaması meydana geldiği bildirildi. Patlama sonucu bölgede inşaat çalışması yapan Orhan Hanatov ve Vüsal Bendeliyev’in hayatını kaybettiği aktarıldı. Savcılık tarafından olay yerinde gerekli çalışmaların yapıldığı ve soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.