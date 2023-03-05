Karabağ’da çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu

Karabağ’da Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilere yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermeniler ile Azerbaycan askerleri arasında çıkan çatışmada 2 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde yasa dışı askeri sevkiyat yapan Ermenilerle çıkan çatışmada Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseyinov isimli 2 Azerbaycan askerinin şehit olduğu duyuruldu. Bakanlık, ilk açıklamasında çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıpları olduğunu bildirmişti.

Ermenistan’dan Hankendi-Halfali-Turşsu istikametindeki yol kullanılarak, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı hakkında istihbarat alınması üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu, kontrol amacıyla bir aracı durdurması sonrası ateş açılmıştı.