Kara Panter Boseman kansere yenik düştü

’Kara Panter’ filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman 43 yaşında hayatını kaybetti.

Çok izlenen Hollywood yapımı ‘Kara Panter’ filmiyle popüler olan Chadwick Boseman’a 2016 yılında 3’üncü evre kolon kanseri teşhisi konuldu. 43 yaşındaki oyuncu 4’üncü aşamaya ilerleyen kolon kanseri ile dört yıllık bir mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Twitter hesabında yayınlanan açıklamada "Gerçek bir savaşçı olan Chadwick her şeye rağmen direndi. Çok sevdiğin filmleri sana getirdi" denildi. Ayrıca son dönemde oynadığı filmlerin sayısız ameliyat ve kemoterapi sırasında çekildiği ortaya çıktı. Marshall, Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom filmlerinde kolon kanseriyle savaştığı sırada rol aldığı bildirildi.

Boseman’a gişe rekorları kıran filmi ‘Kara Panter’deki rolüyle büyük övgüler dizildi. Bu filmde canlandırdığı süper kahraman Kral T’Challa rolünün kariyerinin zirvesi olduğu belirtildi.

Yüzlerce hayranı, meslektaşı ve diğer medya mensupları aldıkları haber üzerine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini sosyal medya hesapları üzerinden yayımladılar. Kara Panter’de Kral T’Challa haraketini canlandıran Boseman, ayrıca "Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı", "Yenilmezler: Son Oyun" ve "Kaptan Amerika: İç Savaş" dahil olmak üzere birçok Marvel filminde rol aldı.