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Kara listede bulunan çikolata ve içecekler ele geçirildi

CİNSEL İÇERİKLİ ÇİKOLATA VE İÇECEK ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş 28.10.2020, 11:01
Kara listede bulunan çikolata ve içecekler ele geçirildi

Malatya’da içerisinde sildenafil ve tadafil gibi ilaç etken maddesi bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığının kara listesinde yar alan çikolata ve enerji içecekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde B.A. isimli şahsın iş yerinde yapılan denetimlerde, "Performans artırıcı enerji yüklü" denilerek satılan ve içerisinde halk sağlığına zararlı madde, özellikle sildenafil, tadafil maddesi olduğu değerlendirilen farklı markalarda 458 çikolata ve içeceğe el konuldu.

Şüpheli şahsa gerekli idari işlem Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yapıldı.

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