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Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

Asayiş 07.02.2023, 14:31 07.02.2023, 14:52
Kara Kuvvetlerine ait helikopterler deprem bölgesinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin afet bölgesinde arama-kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterlerin deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin intikalini gerçekleştirdiğini duyurdu.

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