Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ilişiği kesilmiş 50 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce ilişiği kesilmiş Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 50 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin tamamının eski askeri öğrenci olduğu ve soruşturmanın Ankara merkezli 18 ilde yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; tamamı daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde 19.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.