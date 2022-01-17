Kara Kuvvetleri Komutanı Aysever, Edirne hudut birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in Edirne hudut birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Edirne hudut birlikleri; 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu” denildi.