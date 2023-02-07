Kara Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet’e ait helikopterler deprem bölgesine hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet’e ait helikopterlerin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı yanı sıra Jandarma ve Emniyet’e ait çeşitli tipte helikopterlerin afet bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildiğini duyurdu. Nevşehir’den havalanan helikopterler deprem bölgesine doğru harekete geçti.