Kara Kuvvetleri 2231 yaşında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2231’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Akar, “Üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerimiz, sınır ötesinde icra edilen geniş çaplı harekâtlarla da şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Kara Kuvvetlerinin 2231’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Akar mesajında, Kara Kuvvetleri’nin Mete Han tarafından milattan önce 209’da temelleri atıldığını hatırlatarak, “Üstün nitelikleri haiz personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü harp araç, gereç ve silah sistemleriyle dünyanın en saygın ordularından biri olan Kara Kuvvetlerimiz; bir taraftan ‘hudut namustur’ anlayışıyla her türlü arazi ve iklim şartlarında vatanımızı korurken diğer taraftan ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ düsturuyla da yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Akar, mesajına şöyle devam etti:

“Üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerimiz; özellikle güney sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu engellemek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde icra edilen geniş çaplı harekatlarla da şanlı tarihine yeni ve büyük başarılar eklemiştir.

Bu faaliyetlerine ilaveten NATO, BM, AB ve AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali gibi dost, kardeş ve müttefik ülkelerde başarıyla görev yapan kahraman Kara Kuvvetlerimiz; tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, aynı zamanda eğitim/tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir.”

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri’nin kendisine verilecek görevleri milli, manevi ve mesleki değerlerinden aldığı ilhamla başarıyla yerine getireceğine ve Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Bakan Akar, elde edilen başarıların sahibinin modern harp araç ve silah sistemlerini etkin kullanan, üstlendiği görevleri ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren kahraman ve fedakar Kara Kuvvetleri personelinin ta kendisi olduğunu ifade ederek, “Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personelini bu başarılarından dolayı yürekten kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum” dedi.