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Kara Havacılık Komutanlığı, yaralı depremzedelerin tahliyesini sürdürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.
Asayiş 10.02.2023, 10:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Havacılık Komutanlığının yaralı depremzede tahliyesine devam ettiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı olarak deprem bölgesinde tüm gücümüzle arama-kurtarma, yardım ve tahliye görevlerine aralıksız devam ettik. Kara Havacılık Komutanlığımız da yaralılarımızın tahliyesine aralıksız devam ediyor” denildi.