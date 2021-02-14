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Kar yağışında üşüyen köpeğin üzerine polis battaniye örttü
Avcılar’da soğuk havada üşüdüğü için polis merkezinin kapısına sığınan köpeğin üzerine polisler tarafından battaniye örtüldü. Yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 14.02.2021, 14:22
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Avcılar’da soğuk havada üşüdüğü için polis merkezinin kapısına sığınan köpeğin üzerine polisler tarafından battaniye örtüldü. Yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.Soğuk ve yağışlı havalardan en çok etkilenenler sokak hayvanları olurken, Avcılar’da üşüyen bir köpek polis merkezinin kapısına sığındı. Polisler, üşüyen köpeği ısıtmak için üzerine battaniye örttü. Yürek ısıtan görüntüler emniyet tarafından paylaşıldı.