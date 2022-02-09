Kar yağışına dayanamayan ağıl çöktü: 13 hayvan telef oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde aşırı kar yağışına dayanamayan ağıl çöktü. İçerisinde 120 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda molozların altında kalan 13 hayvan telef olurken, 10’nun ise bacakları kırılarak yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Gölbaşı Mahallesi, 2. Çiftlikler Kümeevleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Çamlı isimli vatandaşa ait ağıl kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda ağılda bulunan 120 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi ile olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri göçük altında kalan hayvanları kurtarmak için yoğun bir uğraş verirken, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası 13 hayvan telef olmuş şekilde çıkarılırken, bacakları kırılan 10 hayvanda yine AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. Olayın ardından başlatılan inceleme çalışmaları devam ederken, olayda AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası hayvanların büyük çoğunluğunun telef olmaktan kurtarıldığı bildirildi.