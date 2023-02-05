Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, karayolları ekipleri kar küreme çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde Düzce’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar, D-655 karayolu Kabalak Rampası mevkiinde yolda etkili olunca Akçakoca İlçesinden Düzce istikametine gitmekte olan 4 otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yağmur K., Nurbeniz K. ve Şeref B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olaye yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar Yağmur K., Nurbeniz K. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken Şeref B. ise hastaneye gitmek istemedi.

Polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Karayolları ekipleri ise kar yağışının ulaşımı etkilememesi için kar küreme çalışması başlattı.

(SA-ALI-