Kar yağışı Taksim Meydanı’nda tipiye dönüştü

İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde tipiye dönüştü. Taksim Meydanı’nda tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde zaman zaman etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini artırdı. Kar yağışı Taksim Meydanı’nda da tipi şeklinde etkili oldu. Tipi nedeniyle bazı vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçları herhangi bir olumsuzluğa karşı Taksim Meydanı’nda hazırda bekledi.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.