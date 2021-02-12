Kar yağışı öncesi araçlarda kış lastiği ve zincir denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlıca Kuzey gişelerinde başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiklerini ve zincirlerini kontrol etti.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun kar yağışı uyarısı öncesinde yük ve yolcu taşıyan araçların lastiğini kumpas ile ölçerken binek araç sürücülerine ise kar yağışı öncesi kış lastiği ve zincir takılması yönünde uyarılarda bulundu.

Denetim yapan ekipler, şoförleri kurallara uymaları ve kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları konusunda uyararak, araçlarında bunları bulundurmaları konusunda önem göstermeleri yönünde ikaz etti.

Öte yandan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, tarafında gerçekleştirilen denetimde, otobüslerin çoğunun kış lastiği taktığı görülürken, kurullara uymayanlara ise 846 lira para ceza kesileceği belirtildi.