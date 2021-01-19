Kar yağışı hayatı felç etti, Mardin-Diyarbakır karayolunda ulaşım durdu

Mardin ve Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Mardin-Diyarbakır yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının ardından yolun kayganlaşması kazaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı ve trafik kazaları nedeni ile yolda ulaşım durdu.