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Kar yağışı hayatı felç etti, Mardin-Diyarbakır karayolunda ulaşım durdu
Mardin ve Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Asayiş 19.01.2021, 10:22
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Mardin ve Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Yolda ilerlemekte zorluk çeken sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.Mardin-Diyarbakır yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Kar yağışının ardından yolun kayganlaşması kazaları da beraberinde getirdi. Kar yağışı ve trafik kazaları nedeni ile yolda ulaşım durdu.