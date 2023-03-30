Kar yağışı beraberinde kazayı getirdi: 2 yaralı

Bolu’dan Abant Gölü Milli Parkı’na seyreden iki otomobil kar nedeniyle kayganlaşan zeminde birbiriyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu’nun Abant Gölü Milli Parkı yolunda Akçaalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.H.(35) idaresindeki 78 BZ 748 plakalı otomobil bölgede etkili olan kar nedeniyle Akçaalan köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yolda yan dönünce arkasından gelen M.G yönetimindeki 34 CUL 217 plakalı hafif ticari araç yolda duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü B.H (35) ve yolcu konumunda olan D.Ç (36) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.