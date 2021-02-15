Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi: 3 kaza, 6 yaralı

Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Karabük’te dün gece itibariyle etkisini arttıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Karabük-Bartın karayolunda makaslama yapması sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Turan Kalaycı yönetiminde 06 JNG 07 plakalı Mercedes marka tır Bartın istikametine seyrederken kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makaslaması sonucu yoldan çıkarak orta refüje çarptı. Kazada tır sürücüsü Kalaycı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, tır çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

"Oksijen tüpü yüklü kamyon bariyere çarptı"

Ankara-Karabük karayolunda sanayi tipi oksijen tüpü taşıyan kamyon kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Edinilen bilgiye göre Kenan Köroğlu idaresindeki 06 DR 3477 plakalı Ford marka kamyon Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere çarparak durabildi. Kamyonun dorsesinde bulunan tüpler yere düştü. Kazada yara almadan kurtulan sürücü, yavaş geldiği sırada aracın bir anda kaydığını söyledi.

Üçüncü kaza, Yenişehir Mahallesi Mithat Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Utku Bozkurt(17) idaresindeki 67 AN 681 plakalı FİAT marka otomobil, Ü.Y idaresindeki 78 AAJ 570 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Çağrı Tabak (17), Berkan Ural (19), Efe Erol Çavuş (17) ve Can Koşmak (18) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün babasından habersiz aldığı araçla arkadaşlarını gezdirdiği öğrenildi.