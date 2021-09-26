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Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı.

Asayiş 26.09.2021, 00:43
Kar ve tipi nedeniyle yol kapandı, tırlar yolda mahsur kaldı

Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi’nde etkili olan kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda mahsur kaldı.

Yoğun fırtına ve Kar sebebiyle Sahara geçidinde onlarca tır yolda mahsur kaldı. Ardahan’ı Artvin’in Şavşat ilçesine bağlayan karayolunun Sahara geçidinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkili oldu. Karayolları ekiplerinin yolu açık tutma çabasına rağmen onlarca tır yolda mahsur kaldı. Sahara geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Tipi ve fırtınaya hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri, ’’Burada mahsur kaldık. Bizleri kimse uyarmadı. İkaz edecek kimse yoktu. Zincirimizde yok, mahsur kaldık. Olduğumuz yerde kıpırdayamıyoruz. 25 Eylül’de maalesef yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla buraya kadar gelebildik ama buradan öbür tarafa gidemiyoruz. Yaklaşık 2 saattir burada yardım bekliyoruz maalesef.’’

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkiinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

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