Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: “Ben faturayı ödemiyorum demek borcumu ödemiyorum demektir”
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şırnak’ta Uzman Eller Projesi bilgilendirme toplantısında çiftçilerle buluştu
Kar ve rüzgardan yola devrilen ağaç kesilerek kaldırıldı
Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı ve rüzgarın şiddetine dayanamayarak yola devrilen ağaçlar ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Asayiş 11.02.2022, 16:21
Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı ve rüzgarın şiddetine dayanamayarak yola devrilen ağaçlar ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, geçtiğimiz gün yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seben yolu üzerinde bulunan ağaçlar yola devrildi. Ağaçların yola devrildiğini gören vatandaşlar durumu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yola devrilen ağaçları keserek yol dışına kaldırdı. Ağaçların devrildiği sırada yoldan araç geçmemesi faciayı önledi.