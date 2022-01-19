Kar üzerinde kayan genç tel örgüleri aşıp kanala düştü

Burdur’da üniversite öğrencisi genç, kar üzerinde kayarak eğlenmek isterken tel örgüleri aşarak, 2 metre yükseklikten kanala düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Burdur’un Bucak ilçesinde üniversite öğrencisi Metin Can Çelen, çocukların kar üzerinde kaydığı eğlenceli anları gördü. Kar üzerinde yokuş aşağı poşet yardımıyla kaymayı isteyen Çelen, bu anları da arkadaşlarına video olarak kaydettirdi. "Kanka dikkat edin geliyorum" diyerek kaymaya başlayan Çelen, durmayı ise hiç hesaba katamadı. Kanalın tel örgülerini çarpan Çelen, örgülerin yıkılmasıyla 2 metre yükseklikten kanala düştü. Ardından hastaneye kaldırılan Çelen, “Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız ve ufak kardeşlerimiz poşetlerle kayıyorlardı. Bende kaymak istedim. Kaydığım sırada süratimi alamayıp, 2 metrelik dere yatağına düştüm. Sonra tedbir amaçlı hastaneye gittim, şükür herhangi bir sağlık sorunum olmadı” dedi.