’Kar topu’ndan çıkan silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda kar topu isabet etmesiyle başlayan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul’da Tophane Parkı’nda aralarında kar topu oynayan bir gruptan atılan kar topu parktan yürüyerek geçen F.B.’nin (26) kafasına isabet etti. Bunun üzerine F.B. ve gruptakiler arasında tartışma çıktı. F.B.’nin ağabeyleri M.B. (40) ile E.B.’nin (35) de dahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bir kişi silahla ateş etti.

Çıkan silahlı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.B., M.B. ve F.B., olayda kullanılan silahla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada tarafların birbirini tanımadığı, olayın F.B.’nin kafasına kazara kar topu isabet etmesiyle başladığı belirlendi. Olayda silahı kullanan şahsın E.B. olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.