Kar sularının erimesiyle büzden yapılan köprü tekrar yıkıldı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine büzden yapılan köprü, kar sularının erimesiyle yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde Küre ilçesine bağlı Topçu köyünde bulunan köprü yıkıldı. Yıkılan köprünün yerine büzlerden yeni bir köprü yapıldı. Kar sularının erimesi üzerine Topçu köyünün Hoca ve Ustaoğlu Mahallelerini birbirine bağlayan Küre Çayı üzerindeki büzlerden yapılan geçici köprü de yıkıldı.

Geçici köprünün de yıkılması üzerine Topçu köyünün Ustaoğlu Mahallesine ulaşımın sağlanamadığı öğrenildi.