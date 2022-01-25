Kar nedeniyle yolda kaldılar, kavgaya tutuştular

Küçükçekmece’de kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücüler kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre görüntüler Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda kaydedildi. Kar nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.