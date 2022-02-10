Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan evin çatısı çöktü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyü Efendioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı evin çatısı, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, evdeki eşyalar büyük çapta zarar gördü. Ev sahibi Hüseyin Çelebioğlu, yollarının kapalı olması sebebiyle evlerindeki eşyaları tahliye edemediklerini ve sokakta kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Evin yaşanılamayacak durumda olduğunu belirten Çelebioğlu, “Kar suları evimizin içerisine doğru akmakta, ayrıca evdeki eşyalarda bu yüzden çürüyor. Evde yaşayabileceğimiz bir yerimiz yok. Bütün kar suları eve aktı, bildirmeme rağmen telefon açıp yardım istememe rağmen yollarımız açılmadı. Ben de bu yüzden eşyalarımı evden tahliye edemedim, kurtaramadım. Evin çatısı çöktü, bununla birlikte bazı odalarında tavanı çöktü. Evin her tarafına kar suları akıyor. Evin herhangi bir yerinden yaşanılacak durum yok. Mağdur durumdayız. Bizimle ilgilenen olmadı, 1 haftadır yetkililerden dönüş bekliyoruz ama arayan soran olmadı. Ben, durumu Kaymakamlığı da bildirdim. 1 ev için ilgilenemeyeceklerini söylediler, en azından yolumuz açılabilseydi ben evimdeki eşyaları tahliye ederdim, zararım da bu kadar büyük olmazdı. Gerekli mercilere başvuruda bulundum ama henüz tarafımıza bir dönüş olmadı. Kar suları, yağmur suları 1 haftadır evimize akıyor, yetkililerden yardım bekliyoruz, kış günü sokakta kaldık” dedi.