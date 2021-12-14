Kar küreme makinesi otomobili bıçak gibi kesti: 1 ölü

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kar küreme makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Orhaneli yolu üzerinde Yörükler Mahallesi ile Karıncalı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Halil Bozkurt idaresindeki 16 E 6492 plakalı Tofaş marka otomobil, Orhaneli istikametine seyrederken karşı istikametten gelen 06 FA 5741 kar küreme kamyonunun önündeki bıçağa çarptı. Yan tarafından bıçağın kestiği otomobilin sürücüsü Bozkurt araçtan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından, Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Halil Bozkurt’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.