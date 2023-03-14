Kar kaza getirdi, tır toprak zemine çarparak durabildi: 1 yaralı

Çorum’da yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan ve makaslayarak yol kenarındaki toprak zemine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum il merkezi Sıklık Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 61 K 3595 plakalı tır, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı. Kazada tır sürücüsü İ.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.