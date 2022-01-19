Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köyde mahsur kalan hasta paletli kar aracıyla hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu. Zorlu mücadelenin ardından hasta paletli kar aracıyla, evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’da il genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok köyün yolu kapandı. Azdavay ilçesinde de kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde bir hasta, ekiplerin zorlu mücadelenin ardından evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Azdavay’ın Çamlıbük köyünde oturan ve nefes darlığı şikayeti bulunan 84 yaşındaki Dursun Akbaş’ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik zorlu mücadelenin ardından köye ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan Dursun Akbaş, paletli kar aracına bindirildi. Daha sonra köy yolunda bekletilen ambulansa teslim edilen Akbaş, Azdavay Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.