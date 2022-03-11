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Kar fırtınası İstanbul Boğazı’nı vurdu
Sarıyer’de kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, İstanbul Boğazı tipiye esir oldu.
Asayiş 11.03.2022, 10:24
Sarıyer’de kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, İstanbul Boğazı tipiye esir oldu.
İstanbul’da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan karın etkisiyle Sarıyer beyaza bürünürken, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Boğazı’nda rüzgar ve kar nedeniyle oluşan tipi dalgaların şiddetini arttırdı.