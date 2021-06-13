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Kapuzbaşı şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi

Dün etkili olan yoğun yağış, dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda heyelan tehlikesine neden oldu.

Asayiş 13.06.2021, 14:50
Kapuzbaşı şelaleleri yolunda heyelan tehlikesi

Dün etkili olan yoğun yağış, dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda heyelan tehlikesine neden oldu.

Kayseri’de özellikle ilçelerde etkili olan yoğun yağış Yahyalı ilçesinde heyelan tehlikesine yol açtı. Dünyaca ünlü Kapuzbaşı şelalelerine giden yolda yoğun yağış nedeniyle heyelan tehlikesi yaşandı. Yaşanan tehlike, Kapuzbaşı’na giden vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kapuzbaşı’na araçları ile giden vatandaşlar yolda kalırken, yol yoğun yağışın durması ve tehlikenin geçmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
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