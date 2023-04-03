’Kaput’ kanepeye gizlenmiş uyuşturucu tespit etti

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından bir ikamete düzenlenen operasyonda, yapılan aramalarda ’Kaput’ isimli narkotik köpeği kanepeye gizlenmiş çeşitli uyuşturucu tespit etti.

Operasyon, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde bulunan müstakil bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli istihbari çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Gülağaç ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri şahısları ve ikameti 1 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak takip etti. Yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma KOM ekipleri ikamete yaptığı baskınla 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Evde Narkotik detektörü hassas burunlu Kaput isimli köpekle birlikte yapılan aramada kanepe altından 50 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu hap, 1 adet captagon hap, 1 adet extacy hap ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.