Kaptı kaçtı tutuklandı
ADANA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN CEP TELEFONUNU ALIP KAÇAN ZANLI YAKALANIP TUTUKLANDI.
Adana’da otomobildeki üniversite öğrencisinin cep telefonunu alıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 23 Eylül günü merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi Kozan Caddesi’ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi işlem yapmak için şubeye giren Berat Elbistanlı (18), otomobilin içerisinde kaldı. Otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, açık olan pencereden uzanarak, gencin elindeki cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheli, izini kaybettirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Turmuş (20) olduğunu tespit etti. Ekipler, olay yerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki bir caminin bahçesinde çalıların arasına saklanan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Cep telefonu sahibine teslim edilirken, şüphelinin, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu bulundurma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Turmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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