Kapşonlu gençlerin motosiklet hırsızlığı kamerada

Isparta’da kapşonlu 2 genç, bir evin bahçesinde bulunan motosikleti çalarak hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çünür, Yedişehitler ve Bahçelievler mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı titiz ve kapsamlı çalışmada motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin H.Ş., E.T.Y. ve A.M.K. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentteki motosiklet hırsızlığı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapşonlu 2 kişinin evin bahçesine geldiği, etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti alarak hızla uzaklaştıkları görülüyor. Şüpheli şahsın çaldığı motosikleti evine götürdüğü anlar da yine başka bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.