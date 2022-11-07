Kaportaya sıkışan yavru kedi herkesi seferber etti

Batman’da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, oto tamircisi ve itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Dün akşam işten çıkan Mahsum Kartal, otomobilini evin önüne park etti. Sabah işe gitmek için evinden çıktığı sıra motorun zorlandığını fark eden Kartal, kontağı kapatarak motor kısmına baktığında kediyi fark etti ve kediyi kurtarmaya çalıştı. Sonuç alamayan Kartal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçerek elleriyle motor kısmından kediye ulaşmaya çalıştı.

İtfaiye ekipleri başarılı olamayınca araç sahibi çağırdığı çekici ile otomobili sanayi sitesine götürdü. Motor kısmında pervane çarklarına ön ayağı sıkışan kedi, motor ustasının bazı parçaları sökmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkartılan kendi tekrardan yaşam alanına bırakıldı.