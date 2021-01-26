Kapkaççılar kovalamaca sonucu yakalandı

Adana’da yolda yürüyenlerin cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden zanlılar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Ocak’ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Hüseyin Y. (42), cep telefonuyla konuşurken, arkasından motosikletle yaklaşan 2 kişi adamın elindeki telefonu alarak kaçtı. Bu olaydan birkaç saat sonra aynı mahallede yolda yürürken telefonla konuşan İbrahim K.’nin (32) telefonu da aynı yöntemle çalındı.

Olayların ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen İlker Cabadak (19) ile Serhat Çelik (21) olduğu belirlendi. Şüpheliler, Levent Mahallesi’nde tespit edildikten sonra kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat Çelik’in kullandığı motosiklete el konulurken, kendisine de plakasız ve ehliyetsiz araç kullanma, kask takmama gibi sebeplerden dolayı 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.