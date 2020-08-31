Kapkaççı polisten kaçamadı
ADANA’DA YAŞLI KADININ CEP TELEFONUNU KAPKAÇ YÖNTEMİYLE ÇALAN BİR KİŞİ HÜRRİYET MAHALLESİNDE YAKALANDI.
Adana’da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Evine giden 59 yaşındaki Ergül Ünvar kaldırımda yürürken arkasından yanına yaklaşan bir kişi elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine kadının bağırmasıyla çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Polis yaptığı çalışmada kapkaçı yapan zanlının Hüseyin A. (32) olduğunu saptadı. Bu tespitin ardından polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde olduğu belirlenen zanlı yapılan baskınla yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlının hırsızlık ve kapkaçtan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
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