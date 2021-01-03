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Kapıyı açmak isteyen hırsız camın kırılmasıyla paniğe kapılınca diğer camları da kırdı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde marketin camını kırarak sigara çalan şüpheli Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 03.01.2021, 01:42
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde marketin camını kırarak sigara çalan şüpheli Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı sutaşı mahallesinde bulunan bir marketin kapısını gece vakti açmaya çalışan hırsız kapıyı zorlamasıyla cam kırıldı paniğe kapılan hırsız diğer camları da kırıp içeriye girdi marketten sigara çalındığı ihbarı üzerine hırsızların korkulu rüyası Jandarma Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Jandarma asayiş ekiplerinin istihbari araştırma ve güvenlik kamerası görüntüsünde hırsızı tespit etti.Şahsın tespit edilmesi üzerine evine yapılan operasyon ile S.C. isimli şahıs gözaltına alındı.
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