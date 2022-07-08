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Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Mersin’de bahçenin sürgülü demir kapısı arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 08.07.2022, 20:22
Kapıya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Mersin’de bahçenin sürgülü demir kapısı arasına sıkışan 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitenin kapısında yakın bir noktada oynayan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Süleyman Al Sabah, bahçenin açılan sürgülü kapısı arasında sıkıştı. Çocuğun sıkıştığını gören ailesi ve çevre sakinleri yardıma koşarken itfaiye ekiplerine de haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ekipmanları ile kapıyı esneterek çocuğu sağ salim kurtardı.

Aile ekiplere teşekkür ederken, olayla ilgili de inceleme başlatıldığı bildirildi.

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