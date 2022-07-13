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Kapısının önünden çalındı, park halinde bulundu

Düzce’de bir kişinin evinin önünde park ettiği motosiklet çalındı, çalınan motosiklet başka bir yerde park halinde bulundu.

Asayiş 13.07.2022, 12:56
Kapısının önünden çalındı, park halinde bulundu

Düzce’de bir kişinin evinin önünde park ettiği motosiklet çalındı, çalınan motosiklet başka bir yerde park halinde bulundu.

Düzce merkeze bağlı köyde hırsızlık olayı meydana geldi. S.M. isimli şahıs plakası ve ruhsatı olmayan motosikletinin evin önündeki sokağa bıraktığını kontrol ettiğinde motosikletin bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Aydınpınar Caddesi’nde park halinde plakası olmayan motosiklet tespit edildi. Park halinde duran motosikletin R.K.’ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede R.K. motosikleti çaldığını kabul etti. Savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan R.K. adli makamlara sevk edildi.

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