Kapının önüne park edilen otomobil dik rampadan yol kenarına uçtu

Kocaeli’de kapının önüne park edilen otomobil, aniden hareket ederek dik rampadan 200 metre aşağıya uçtu. Aracın hareket ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan evlerin bulunduğu inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının evine misafirliğe gelen Salih Y., 41 FF 835 plakalı otomobilini kapının önüne park etti. Ses duyan araç sahibi, dışarı çıktığında otomobilinin hareket ettiğini ve 200 metre dik rampadan aşağıya doğru asılı kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri otomobili bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Aracın kendi kendine hareket ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.