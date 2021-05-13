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Kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 13.05.2021, 06:28
Kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kapının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akça Mescit Mahallesi’nde yaşandı. Kapının demir parmaklıkları arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği sıkıştığı demir parmaklıkları keserek kurtardı. Vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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