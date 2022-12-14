Kapıkule’den yurda giriş yapan tırda 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan P.A.P’nin kullandığı tırı durdurdu. "Kongar" isimli narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 70 paket içerisinde 39 kilo 298 gram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü P.A.P. gözaltına alındı.