Kapıkule’de yabancı plakalı tırda 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı plakalı bir tırda yapılan aramada 30 milyon TL değerinde 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilerek, X-ray cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında dorsenin tavanında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınan tırın narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan kontrollerinde dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine dorsenin tavan bölümü incelemeye alındı. Saç levha ile kapatılan dorsenin tavanında oluşturulan gizli bölmede plakalar halinde yerleştirilen paketlerin olduğu tespit edildi. Paketlerin içerisindeki maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde esrar olduğu anlaşıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde 230 kilogram ağırlığında 30 milyon Türk Lirası değerindeki uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenirken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Uyuşturucu naklinde kullanılan araca da el konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.