Kapıkule’de tırda uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir tırda 15 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi (KOM) ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Y.Y.’nin kullandığı tırdan şüphelenen ekipler, X-ray taraması ve narkotik köpeği yardımıyla arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka stepnesinde 13 paket halinde 15 kilo 248 gram kokain maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ve ele geçirilen uyuşturucu madde Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.