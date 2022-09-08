Kapıkule’de 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonette 4 kilo 640 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Polis ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Y.T’nin kullandığı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 11 paket halinde 4 kilo 640 gram esrar ve uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 3 öğütücü aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.