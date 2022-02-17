Kapıkule’de 37 milyonluk operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen seri operasyonlarda, şüpheli araçların gizli bölmelerine saklanan yaklaşık 37 milyon Türk Lirası değerinde, 73 kilogram ağırlığında uyuşturucu ile ilaçtan gözlüğe, elektronik sigaradan makarona, akıllı saatten oto yedek parçalarına kadar binlerce ticari ürün ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasındaki Kapıkule Gümrük Kapısında, yapılan risk analizlerinde, uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen araçlar önce x-ray tarama cihazıyla sonra da narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Halat oyunu tutmadı

Kontrol edilen ilk tırın dorsesinin altında şüpheli yoğunluğa rastlanması ve narkotik dedektör köpeklerin de tepki vermesi üzerine, dorsenin altında yapılan kontrollerde halatlarla bağlanmış poşetlerin gizlendiği tespit edildi. Yapılan aramada poşetler içerisinde toplam 13 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dorsenin altına gizlemişler

Gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise muhafaza ekiplerinin ve narkotik dedektör köpeklerin dikkati sayesinde, şüpheli bir araçta benzer yöntem kullanılarak dorse altına gizlenmiş toplam 22,8 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kurye kapalı devre kamera sistemine takıldı

Uyuşturucu hap operasyonunda ise yakalanacağını anlayan bir kuryenin toplam 19,7 kilogram ağırlığında 75 bin adet extascy cinsi uyuşturucu hapı, çalıştığı firmaya ait bir başka araca aktarmak isterken, kapalı devre kamera sistemleri üzerinden takipte olan muhafaza memurları tarafından yakalandı.

16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gerçekleştirilen diğer uyuşturucu operasyonunda X-ray taramasına sevk edildiği için bir başka araca yanaşarak beraberindeki uyuşturucuyu bu araca aktarmak isteyen sürücü yakayı ele verdi. Kamera görüntülerinden tespit yaparak süratle olay yerine intikal eden muhafaza memurlarının yaptığı aramada toplam 16,5 kilogram ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanacağını anlayınca kaçmaya çalıştı

Uyuşturucu operasyonlarından bir diğerinde ise, 1,1 kilogram ağırlığındaki esrar cinsi uyuşturucu ile gümrük sahasına gelen şahıs, kullandığı araç x-ray taramasına sevk edilince beraberindeki uyuşturucuyu sahada bırakıp kaçmak isterken yakalandı.

Kapıkule Gümrük sahasında gerçekleştirilen kaçak ticari eşya operasyonlarında ise tür araçlarının çekicilerinde, dorsedeki yasal yükleri arasına gizlenmiş şekilde, çok sayıdaki kaçak ürünün vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istendiği saptandı. Yapılan kontrollerde çok sayıda tıbbi ilaç ve güneş gözlüğü, yüzlerce oto yedek parçası, binlerce elektronik sigara ile yüzbinlerce filtreli sigara kağıdı ve makaron ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin son bir ay içerisinde Kapıkule’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs gözaltına alınırken, ticari eşya kaçakçılığına ilişkin yürütülen operasyonlara da devam ediliyor.