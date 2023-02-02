Kapıkule’de 30 kilogram uyuşturucu elle geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırda, dorsenin altına gizlenmiş halde kilolarca ecstasy ve esrar ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarıyla zehir tacirlerine geçit vermedi. Ekiplerce gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde, şüpheli görülen araçların kontrollerinde şüphe üzerine bir tır yakından izlemeye alındı.

Almanya’dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına giriş yapan araç, gerçekleştirilen kontroller sırasında dorsenin altında şüpheli paketler bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine arama hangarına alınan araç, narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Dedektör köpeklerin tepki vermesiyle yapılan detaylı kontrol neticesinde şüpheli bölgede bulunan çantaların içerisinde paketler halinde uyuşturucu madde olduğu görüldü. Yapılan analizlerde 25,5 kilogram ecstasy ve 4,5 kilogram esrar olmak üzere toplam 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuya ekiplerce el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediyor.