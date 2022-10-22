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Kapıdağ yarım adası açıklarında feribot sürüklendi
Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ yarım adası açıklarında sürüklenen feribot Marmara adasına yanaştırıldı.
Asayiş 22.10.2022, 14:04
Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ yarım adası açıklarında sürüklenen feribot Marmara adasına yanaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Erdek Kalın burun mevkiinde bulunan tersanede tamir işlemleri tamamlanan ALINTERİ-18 adlı feribot makine arızası sebebiyle denizde sürüklenmeye başladı. Çanakkale boğaz hattında Eceabat ve Kilitbahir seferleri düzenlemekte olan feribot Erdek Doğanlar köyü sahili civarında Çanakkale’ye dönmek üzereyken makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı. KIYEM-4 hızlı botu arıza yapan feribotu Marmara Adası’na çekerek güvene aldı ve iskeleye yanaştırdı. Arıza tespitlerinden sonra feribot tekrar tamir gördüğü tersaneye çekilerek arızasının giderilmesi için bakıma alındı.