Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı FETÖ’den ceza alınca tutuklandı

Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde yargılandığı mahkemece örgütü yardım etmek suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası alan kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı, polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Samsun’da 2013-2015 yılları arasında Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevcinde bulunan ve 2016 yılında da söz konusu derneğin kurucu üyesi olup KASİAD Denetim Kurulu Üyesi olan, Bank Asya’da katılım hesabı bulunan, örgüte bilerek isteyerek yardım etme suçundan yargılandığı mahkemece 2 yıl 1 ay kesilmiş cezası bulunan M.B., hapis cezasının kesinleşmesi üzerine Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.B., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.